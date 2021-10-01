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Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Yönetime istifamı sunacağım

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Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Yönetime istifamı sunacağım

Başakşehirde'de teknik direktör Aykut Kocaman, kaybedilen Karagümrük maçı sonrası görevden ayrılma kararı aldığını söyledi. Kocaman yaptığı açıklamada, "8 maç, 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil, bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bu durumu hak etmiyor" dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Karagümrük'e 3-1 kaybedilen maçın ardından yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

"KENDİ ADIMA EN DOĞRU KARAR BU"

Kötü durumda olduklarını söyleyen Kocaman, "8 maç, 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil, bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bu durumu hak etmiyor. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu" ifadelerini kullandı.

"FAZLA BİR ŞEY KONUŞMANIN PEK ANLAMI YOK"

Maç ile ilgili de değerlendirme yapan tecrübeli hoca, "Mağlubiyet istenmeyen bir durum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Karagümrük bizimle oynadı. Özellikle ilk yarıda A'dan Z'ye oyunun hakimiydiler, tebrik ediyorum hocayı ve tüm takımı. Oyunu doğru şekilde oynadılar. Karagümrük'ün zaaflarına odaklandık ama gerçekten görüntü olarak acemi göründük. Bunları değerlendiren bir Karagümrük vardı. 2. yarıda çırpınışımız bir şeyi değiştirecek gibi gözükmüyordu. Fazla bir şey konuşmanın pek anlamı yok" dedi.

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