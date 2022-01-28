Başakşehir, Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı - Haberler
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Başakşehir, Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Başakşehir, Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ta forma giyen Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Turuncu-lacivertliler son olarak Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Başakşehir'den konuyla ilgili "Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla 15 resmi müsabakada forma giymişti.

(İHA)

Başakşehir, Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Başakşehir, Salih Uçan, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haber

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