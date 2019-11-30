Haberler » Spor » Başakşehir'in konuğu Antalyaspor! Mahmut Tekdemir belirsiz... - Spor

Başakşehir'in konuğu Antalyaspor! Mahmut Tekdemir belirsiz...

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 10 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 22 puanla girdi.

30.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:39
Başakşehir'in konuğu Antalyaspor! Mahmut Tekdemir belirsiz...

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 10 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 22 puanla girdi.


Son 5 maçından 4'ünü yitiren, birinde berabere kalan Antalyaspor ise 12 puanla düşme hattında yer alıyor.


Medipol ile Antalyaspor arasında Başakşehir 'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.


Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı devam eden Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara ve Uğur Uçar'ın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmezken, 'in durumu belirsizliğini koruyor. 


Kaynak: Hürriyet

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.