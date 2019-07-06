Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.

Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını bu sabah salonda yaptığı kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.
Antrenmana izinli oyuncular Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Vişça ve Volkan Babacan antrenmana katılmadı. Günde çift idman yapan turuncu-lacivertli ekip, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pazartesi günü Avusturya'nın Salzburg kentine hareket edecek. 20 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak olan Başakşehir, 4 hazırlık maçı oynayacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.