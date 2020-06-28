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Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı

Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı madde atıldı.

Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
28.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:08

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray müsabakasının 35. dakikasında stadın dışından saha içine yanıcı maddeler atıldı.

Kale arkası tribünden atılan yanıcı maddelerin bir kısmı sahanın üstünden uçarak tekrar stat dışına çıktı ve kimseye isabet etmedi.

BAŞAKŞEHİR'DEN MUSTAFA CENGİZ'E GEÇMİŞ OLSUN PANKARTI

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yönetimi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için tribüne "geçmiş olsun" pankartı astı.

Yakın zamanda beyin ve mide ameliyatları geçiren Cengiz için tribünde, "Sayın Mustafa Cengiz başkana geçmiş olsun dileklerimizle." yazılı pankart yer aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TRİBÜNDE

Ev sahibi kulüp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının kartondan maketlerine tribünde yer verdi.

Turuncu-lacivertliler, yaklaşık 50 sağlık çalışanının maketini tribüne yerleştirdi.

Kale arkasındaki tribünde ise "Sonsuz emekleri ve büyük fedakarlıkları için tüm sağlıkçılarımıza minnettarız." yazılı pankart yer aldı.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonunun "Sağlık çalışanlarımıza minnettarız." yazılı pankartı da tribüne asıldı.

Kaynak: İHA

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