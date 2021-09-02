Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş için teklif yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş için teklif yaptı

Haberler.com - Haberler | Spor

Sezona kötü başlayan Başakşehir, transfer dönemi bitmeden kadrosunu güçlendirmek istiyor. Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir, Mert Hakan Yandaş için kiralama teklifi sundu. Fenerbahçe'den şimdilik bir yanıt verilmedi.

FutbolAnadolu'nun haberine göre; Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu. Ligde kötü günler geçiren şampiyon Başakşehir, transfer dönemi bitmeden kadrosunu güçlendirmeye çalışacak. Turuncu-Lacivertliler, Mert Hakan Yandaş için kiralama teklifi yaptı.

Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş için teklif yaptı

İLK 11 ZOR

Mert Hakan'ın Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'de oynaması zor gözüküyor. Forma rekabetinde geçen sezona göre daha geriye düşmüş durumda. Sarı-Lacivertliler henüz bir yanıt vermedi.

Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş için teklif yaptı
Nabil Dirar, Kasımpaşa için sağlık kontrollerinden geçti
Nabil Dirar, Kasımpaşa için sağlık kontrollerinden geçti
Son Dakika: Fenerbahçe bugün bir Alman yıldız daha getirdi! Salzburg'un golcüsü Mergim Berisha, İstanbul'da
Son Dakika: Fenerbahçe bugün bir Alman yıldız daha getirdi! Salzburg'un golcüsü Mergim Berisha, İstanbul'da
Haber Yorumları (4)
UĞUR DURAN: Galatasaray'ı değil Feneri seçenlerin makus talihidir başarı sağlayamamak... Kapının önüne koydukları gün göreceğim onu demiştim geçen sezon...!!!
Cevap Yaz 15 10 Yayından Kaldır
YOĞURTÇU : TAKILDIĞIN YERDE YARDIMCI OLURUZ UĞUR KARDEŞ , ASIL FİLM MİLLİ ARADAN SONRA BAŞLIYOR, BU SENE FENERBAHÇE OYNAYACAK SİZ İZLEYECEKSİNİZ...
Yayından Kaldır
UĞUR DURAN: Bravo la YOORTCU..!! Sen bu işi biliyorsun :))))))))))))
1 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Derya Baykal Gülben Ergen
Spor Ali Öztürk Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş için teklif yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 15:02:09. #1.16#

title