Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş için teklif yaptı

Sezona kötü başlayan Başakşehir, transfer dönemi bitmeden kadrosunu güçlendirmek istiyor. Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Başakşehir, Mert Hakan Yandaş için kiralama teklifi sundu. Fenerbahçe'den şimdilik bir yanıt verilmedi.

FutbolAnadolu'nun haberine göre; Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu. Ligde kötü günler geçiren şampiyon Başakşehir, transfer dönemi bitmeden kadrosunu güçlendirmeye çalışacak. Turuncu-Lacivertliler, Mert Hakan Yandaş için kiralama teklifi yaptı.

İLK 11 ZOR

Mert Hakan'ın Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'de oynaması zor gözüküyor. Forma rekabetinde geçen sezona göre daha geriye düşmüş durumda. Sarı-Lacivertliler henüz bir yanıt vermedi.