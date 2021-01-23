Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı
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Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

23.01.2021 21:00 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:13

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'in galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Başakşehir, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, berabere sonuçlandı.

Konuk ekip Çaykur Rizespor'un golünü 49. dakikada penaltıdan Samudio attı. Ev sahibi Başakşehir'in sayısını ise 64. dakikada Mehmet Topal kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3 maçtır kazanamayan Başakşehir, puanını 24 yaptı ve 14. sırada yer aldı. Rizespor ise 25 puanla 12. sırada yer buldu. Başakşehir gelecek hafta Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

BAŞAKŞEHİR'DE RAFAEL SAKATLANDI

Başakşehir'in tecrübeli sağ bek oyuncusu Rafael, mücadelenin 35. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Brezilyalı futbolcu yerini Muhammed Sarıkaya'ya bıraktı.

Başakşehir, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı
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