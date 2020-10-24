Başakşehir, evinde Antalyaspor 5-1 mağlup etti
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Başakşehir, evinde Antalyaspor 5-1 mağlup etti

24.10.2020 21:04 | Son Güncelleme: 24.10.2020 21:08
Başakşehir, evinde Antalyaspor 5-1 mağlup etti

Medipol Başakşehir, Antalyaspor karşısında farka koştu. Sahasında rakibini 5-1 mağlup eden İstanbul ekibi, ligde üst üste 2. galibiyetini almış oldu.

Süper Lig'in altıncı haftasında Medipol Başakşehir ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaştı. bİstanbul'daki maçı ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Medipol Başakşehir'in gollerini 11. dakikada (penaltı) ve 23. dakikada Edin Visca, 27. dakikada İrfan Can Kahveci, 35. dakikada Enzo Crivelli ve 83. dakikada Giuliano kaydetti. Fraport TAV Antalyaspor'un golünü 14. dakikada Lukas Podolski attı.

Konuk takımda Amilton, 41'de VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü. 23'de kendi kaçırdığı penaltıyı tamamlayarak ağları havalandıran Edin Visca, İrfan Can Kahveci'nin golünün de asistini yaptı.

Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, puanını 7'ye yükseltti. Ligde 3 maçtır kazanamayan Tamer Tuna yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

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