Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
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Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

01.11.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:58
Başakşehir deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Sezona 3 mağlubiyetle başlayan Başakşehir, sonradan açıldı. Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan turuncu lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada galip gelen taraf İstanbul ekibi oldu.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 45. dakikada Marko Jevtovic (kendi kalesine) ve 59. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi. Konyaspor'un tek sayısını ise 69. dakikada Artem Kravets kaydetti. Yeşil beyazlılarda Nejc Skubic, 21. dakikada kazanılan penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Medipol Başakşehir, puanını 10 yaptı. İttifak Holding Konyaspor ise 6 puanda kaldı.

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