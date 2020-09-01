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Başakşehir, Brighton'ın sol beki Bernardo'ya teklif yaptı

Sol bek pozisyonuna Hasan Ali Kaldırım'ı transfer eden ve Gael Clichy ile yollarını ayıran Başakşehir, bir transfere daha hazırlanıyor. Turuncu lacivertlilerin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın savunmacısı Bernardo'ya teklif yaptığı aktarıldı.

01.09.2020 19:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:52

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, 2020/21 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Sol bek pozisyonuna Hasan Ali Kaldırım'ı transfer eden ve Gael Clichy ile yollarını ayıran Başakşehir, bir transfere daha hazırlanıyor.

Inter'den Dalbert için girişimlerde bulunan Başakşehir, Brighton'ın 25 yaşındaki sol beki Bernardo için de kiralama teklifi yaptı.

LEIPZİG'TEN TRANSFER ALMIŞTI

Brezilyalı sol bek, iki sezon önce Leipzig'den 10 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olmuştu. Bernardo, daha önce Red Bull Brasil, Ponte Preta, Liefering ve Red Bull Salzburg'ta da ter döktü.

Başakşehir, Brighton'ın sol beki Bernardo'ya teklif yaptı

Kaynak: Hürriyet

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