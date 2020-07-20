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Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı

Süper Lig'de dün tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de Eljero Elia ile yollar resmen ayrılıyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda turuncu lacivertli kulübe sezon sonunda veda edeceğini doğrulayan yıldız futbolcu bu sefer de görüştüğü takımları duyurdu.

20.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:52

Medipol Başakşehir'den ayrılacağını açıklayan Eljero Elia, ülkesi Hollanda'da yayın yapan bir radyo kanalına verdiği demeçte transfer teklifi aldığı kulüpleri duyurdu. 33 yaşındaki sol açığın Eredivisie'ye dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

"ROBBEN DE MESAJ ATTI"

Omroep West adlı bir radyo kanalına konuşan 33 yaşındaki yıldız isim, futbola geri dönen eski yıldız Arjen Robben'in de kendisine mesaj attığını söyledi ve "Menajerim, şu ana dek pek çok kulüple görüştü. Aynı şekilde beni arayan kulüpler de oldu. ADO Den Haag'dan Mohammed Hamdi ve Martin Jol ile görüştüm. Yine orada görev yapan yakın arkadaşım Taco van de Velde ile de konuştum. Groningen'de oynayan Arjen Robben de bana mesaj attı." ifadelerini kullandı.

FUTBOLA DEN HAAG'DA BAŞLAMIŞTI

Bu sözlerin ardından bonservisini elinde bulunduran sol açığın çok kısa bir süre içerisinde Eredivisie'ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Elia, futbola da ADO Den Haag'ın altyapısında başlamıştı.

Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
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