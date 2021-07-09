Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bolu kampında, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarında yer aldıkları için izinli olan Nacer Chadli ile Mert Günok'un yanı sıra izinli Tolga Ciğerci katılmadı.

Sakatlığı bulunan Enzo Crivelli de antrenmanda yer almazken, Youssouf Ndayishimiye bireysel çalıştı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür