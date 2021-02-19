Başakşehir'de sakalanan Deniz Türüç, saha kenarında iğne olmasına rağmen maça devam edemedi

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Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir'de Deniz Türüç rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlandı. Saha kenarında iğne olan Türüç, oyuna geri dönse de kısa bir süre sonra sahadan çıkmak zorunda kaldı.