Başakşehir'de sakalanan Deniz Türüç, saha kenarında iğne olmasına rağmen maça devam edemedi
19.02.2021 20:08 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:37
Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir'de Deniz Türüç rakip oyuncuyla çarpışarak sakatlandı. Saha kenarında iğne olan Türüç, oyuna geri dönse de kısa bir süre sonra sahadan çıkmak zorunda kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, ilk yarıda yıldız futbolcusunun sakatlığıyla sarsıldı.
Karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanan Deniz Türüç, saha kenarında iğne yaptırdı ve 5 dakika boyunca kendisini denedi. Saha içine döndükten sorna 39. dakikada kendisini yere bırakan Türüç, sedyeyle kenara alındı.
Deniz Türüç'ün yerine oyuna Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen dahil oldu.