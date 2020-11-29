Başakşehir'de Gulbrandsen rüzgarı
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Başakşehir'de Gulbrandsen rüzgarı

29.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:56
Başakşehir'de Gulbrandsen rüzgarı

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında 3 kez fileleri havalandıran Medipol Başakşehirli Fredrik Gulbrandsen, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 5'inci golüne imza attı.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında 3 kez fileleri havalandıran Medipol Başakşehirli Fredrik Gulbrandsen, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 5'inci golüne imza attı. 

GEÇEN SEZONU ŞİMDİDEN GEÇTİ

Denizlispor'a karşı 2 gol kaydeden Norveçli futbolcu, geçen hafta da Beşiktaş'a karşı gol bulmuştu. Geçen sezon 20 maçta 3 gol kaydeden Gulbrandsen, bu sezon 5 golle geçen sezonki performansını ligin 10'uncu haftasında geçmiş oldu. Hücumda farklı pozisyonlarda da görev alabilen ve sürekli kendisini hazır tutarak takımının kritik gollerine imza atan Norveçli golcünün performansı da teknik direktör Okan Buruk'un yüzünü güldürüyor.GOL KRALLIĞINDA İDDİALI 

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon atığı 5 golle de gol krallığında iddialı konuma geldi. Ligde 6 gollü Aytemiz Alanyasporlu Davidson ve Çaykur Rizesporlu Remy'nin ardından 5 gollü oyuncular arasında yar alan Gulbrandsen gol krallığı yarışında da 'varım' dedi.

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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