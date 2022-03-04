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Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

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