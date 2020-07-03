Başakşehir, Berkay Özcan için satın alma opsiyonunu kullandı Medipol Başakşehir sezon başında Alman kulübü Hamburg'dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha Berkay Özcan'ın bonservisini aldı.

Medipol Başakşehir sezon başında Alman kulübü Hamburg'dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha Berkay Özcan'ın bonservisini aldı.

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'den milli futbolcunun transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.

Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız'da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz."

Kaynak: DHA