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Başakşehir, Berkay Özcan için satın alma opsiyonunu kullandı

Medipol Başakşehir sezon başında Alman kulübü Hamburg'dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha Berkay Özcan'ın bonservisini aldı.

Başakşehir, Berkay Özcan için satın alma opsiyonunu kullandı
03.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:27

Medipol Başakşehir sezon başında Alman kulübü Hamburg'dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha Berkay Özcan'ın bonservisini aldı.

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'den milli futbolcunun transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.

Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız'da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan'a başarılar diliyoruz."


Kaynak: DHA

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