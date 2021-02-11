Barnsley - Chelsea İngiltere FA Cup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi?
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Barnsley - Chelsea İngiltere FA Cup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

11.02.2021 22:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:35
Barnsley - Chelsea İngiltere FA Cup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

Birleşik Krallık'ta futbol heyecanı FA Cup maçı, Barnsley - Chelsea maçı ile devam ediyor. Dünyanın takip ettiği Barnsley - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği İngiltere FA Cup karşılaşmaları bugün başlıyor. Bugün yapılacak maçlardan biri Barnsley - Chelsea maçıdır. Peki İngiltere FA Cup maçı, Barnsley - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta olacağı detaylarda.

BARNSLEY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barnsley - Chelsea İngiltere FA Cup maçı 11 Şubat Perşembe günü saat 23:00 'da başlayacaktır.

BARNSLEY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maçı Tivibu Spor 4 , Tivibu 77 kanallarından izleyebilirsiniz.

BARNSLEY - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maçı Oakwell Stadium, Barnsley'da oynanacak.

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