Barnsley - Chelsea İngiltere FA Cup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

Birleşik Krallık'ta futbol heyecanı FA Cup maçı, Barnsley - Chelsea maçı ile devam ediyor. Dünyanın takip ettiği Barnsley - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.