Barnsley - Chelsea İngiltere FA Cup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi?
11.02.2021 22:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:35
Birleşik Krallık'ta futbol heyecanı FA Cup maçı, Barnsley - Chelsea maçı ile devam ediyor. Dünyanın takip ettiği Barnsley - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği İngiltere FA Cup karşılaşmaları bugün başlıyor. Bugün yapılacak maçlardan biri Barnsley - Chelsea maçıdır. Peki İngiltere FA Cup maçı, Barnsley - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta olacağı detaylarda.
BARNSLEY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barnsley - Chelsea İngiltere FA Cup maçı 11 Şubat Perşembe günü saat 23:00 'da başlayacaktır.
BARNSLEY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Maçı Tivibu Spor 4 , Tivibu 77 kanallarından izleyebilirsiniz.
BARNSLEY - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maçı Oakwell Stadium, Barnsley'da oynanacak.