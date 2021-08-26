Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı
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Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı

Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Barış Alper Yılmaz, ikinci yarıda oyuna girerek maçın kaderini değiştirdi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci yarı genç futbolcunun oyuna girişiyle bambaşka bir kimliğe büründü ve maçı kazandı. Etkili oyunuyla Randers savunmasını yerle bir eden genç yıldıza sosyal medyada taraftarlardan övgü yağdı.

Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Randers'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılarda ikinci yarı oyuna giren Barış Alper Yılmaz etkili oyunuyla galibiyetin mimarlarından oldu.

RANDERS SAVUNMASINI YERLE BİR ETTİ

İlk yarıyı 1-0 geriden kapatan Galatasaray'da Fatih Terim ikinci yarıya Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper Yılmaz'la başladı. Sarı-kırmızılıların Keçiörengücü'nden transferi genç futbolcu, performansıyla adeta Randers savunmasını yerle bir etti. Sosyal medyada Barış'ın başarılı performansıyla mest olan taraftarlar, genç futbolcu için övgü dolu paylaşımlarda bulundu.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
Galatasaray, Randers'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
Galatasaray, Randers'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
Ali Gülhan
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Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı - Haberler Spor
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