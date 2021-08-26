Barış Alper Yılmaz sonradan oyuna girip Randers maçının kaderini değiştirdi! Taraftarlar yere göğe sığdıramadı

Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Barış Alper Yılmaz, ikinci yarıda oyuna girerek maçın kaderini değiştirdi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci yarı genç futbolcunun oyuna girişiyle bambaşka bir kimliğe büründü ve maçı kazandı. Etkili oyunuyla Randers savunmasını yerle bir eden genç yıldıza sosyal medyada taraftarlardan övgü yağdı.