Barış Alper Yılmaz neden ıslıklandı? Galatasaray'ın Bodo/Glimt ile oynadığı mücadelede oyundan çıkan genç futbolcu, bazı taraftarların performansından memnun olmaması nedeniyle ıslıklarla karşılandı. Ancak tribünlerin bu tepkisi, hem sahadaki futbolcular hem de taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN ISLIKLANDI?

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında, 65. dakikada oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz'a tribünlerden gelen ıslık sesleri dikkat çekti. Takımın farklı üstün olduğu anda yaşanan bu tepki, hem stadyumda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TARAFTARLAR ARASINDA FİKİR AYRILIĞI

Bazı taraftarlar genç oyuncunun son haftalardaki performansını yetersiz bulduğunu dile getirirken, diğer bir kesim ise Barış Alper'e gösterilen tepkinin adaletsiz olduğunu savundu. Bu durum, Galatasaray camiasında oyuncuya yönelik destek ve eleştiri tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Olayın perde arkasına dair yeni detaylar ise BTV YouTube kanalında Gökhan Dinç tarafından paylaşıldı. Dinç'in iddiasına göre, Barış Alper Yılmaz oyundan alınırken kulübeye doğru tepki göstermesi üzerine tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi.

GÖKHAN DİNÇ'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

BTV Youtube kanalında Gökhan Dinç, Barış Alper Yılmaz'a eleştirilerde bulundu.

Dinç'in açıklamaları şu şekilde:

"Barış Alper kulübeye doğru tepki gösterdikten sonra ıslıklanmaya ve yuhalanmaya başladı. Seninle daha henüz sözleşme imzalanmadı, böyle yaparsan o sözleşme de sana verilmez. Siz bu süreci kötü yönetiyorsunuz. Allah'ın kulu gözünün yaşına bakmaz. Fatih Terim kovuldu bu kulüpten Fatih Terim! Siz kendinizi ne zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.