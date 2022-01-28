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Bardağı taşıran yorum! Fenerbahçeli yıldızın eşi, taraftarla birbirine girdi

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'de son haftalarda performansı tartışma konusu olan İrfan Can Kahveci taraftarın tepkisini çekiyor. Yıldız futbolcunun eşi Gözde Kahveci, paylaşımına gelen bir yoruma verdiği, "Öf baydınız artık ya! Hadi git ağlayarak günlüğüne yaz" cevabıyla eleştirilere isyan etti.

Son haftalarda performansıyla taraftarın tepkisini çeken İrfan Can Kahveci'ye eleştiriler gelmeye devam ediyor. Son olarak yıldız futbolcunun eşi Gözde Kahveci, paylaşımına gelen çarpıcı bir yoruma sessiz kalamadı.

"BAYDINIZ ARTIK"

Gözde Kahveci paylaşıma gelen, "1 maç top oynayıp 15 maç yatan kocan gibi yorum yok yazsaydın sende. Çok havalısınız ya. Some sonradan görme problems" yorumuna, "Öf baydınız artık ya! Hadi git ağlayarak günlüğüne yaz." cevabını verdi.

Bardağı taşıran yorum! Fenerbahçeli yıldızın eşi, taraftarla birbirine girdi

FENERBAHÇE FORMASIYLA 30 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin transferinde Galatasaray'la karşı karşıya geldiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 30 maçta 2 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.

Ali Gülhan
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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Haber

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