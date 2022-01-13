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Barcelona, Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesini feshetti

Barcelona, Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesini feshetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Barcelona, Rapid Wien'den kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Barcelona, Rapid Wien'den kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Barcelona'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Türk asıllı oyuncu Rapid Wien'e geri dönecek. Yolun açık olsun" denildi.

18 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da 9 karşılaşmada görev aldı.

(iHA)

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