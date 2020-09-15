Barcelona'ya transfer olan Planic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun?
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Barcelona'ya transfer olan Planic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun?

Barcelona'ya transfer olan Bosna Hersekli Mirelam Planic'in Kolpaçino'da efsaneleşen "Hedef ben miyim Tayfun?" repliğini söylemesi dikkat çekti. Kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan videoya beğeni yağdı.

15.09.2020 21:58 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:12

Barcelona, Juventus'tan kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli Mirelam Planic ile ilgili Türkçe bir video paylaştı.

Yıldız orta sahanın, paylaşılan videoda Kolpaçino'da efsane haline gelen "Hedef ben miyim Tayfun?" repliğini söylemesi dikkat çekti. Katalan ekibinin Twitter'daki resmi Türkçe hesabından paylaşılan bu video binlerce beğeni aldı.

Barcelona'ya transfer olan Planic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun?

43 MAÇTA 11 GOLE KATKI SAĞLADI

Juventus'tan 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, İtalyan deviyle geçen sezon toplam çıktığı 43 maçta 3 gol 8 asistle oynadı.

Barcelona'ya transfer olan Planic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun?
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