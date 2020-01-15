Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien'in İlk Basın Toplantısı

15.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:19

Ernesto Valverde'nin görevine son verilmesinin ardından Barcelona teknik direktörlüğüne getirilen Quique Setien ilk basın toplantısında tüm kupaları kazanmak için çok istekli olduğunu ve bunun için takımın güzel futbol oynatmak istediğini açıkça belirtti.