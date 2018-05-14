Barcelona, Levante Deplasmanında Bozguna Uğradı: 5-4

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 37. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'ye 5-4 yenildi.

Lig şampiyonluğunu garantileyen Barcelona, 16. sıradaki Levante ile karşılaştı. Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi dinlendirmeyi tercih etti.

Ev sahibi takım, Emmanuel Boateng'in 9 ve 30. dakikadaki golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Katalan ekibi, 38. dakikada Philippe Coutinho ile farkı bire indirdi ve ilk yarı Levante'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

BOATENG HAT-TRICK YAPTI

Levante, Enis Bardhi'nin 46 ve 56. dakikalardaki golleri ve 49. dakika hat-trick yapan Boateng golüyle skoru 5-1'e getirdi.

Barcelona, Coutinho'nun 59 ve 64, Luis Suarez'in ise 71. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi: 5-4.

LEVANTELİ FUTBOLCULAR COŞTU

Fakat Levante, seyircisi önünde oynadığı maçı 5-4 kazanmayı başardı. Levanteli oyuncular, maç sonrası sahada bir süre kutlama yaptı.

Sezonun ilk mağlubiyetini alan Barcelona'nın, 43 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Katalan ekibi, 3 Aralık 2003'te ligde Malaga'ya 5-1 kaybettiği maçtan beri ilk kez kalesinde 5 gol gördü.

Barcelona, bu sonuçla 90 puanda kalırken, Levante puanı 46 yaparak 15. sıraya yükseldi.