İlk maçta 3-3'lük beraberlikle nefesleri kesen yarı final eşleşmesinin rövanşı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Kazanan takım 2025 Şampiyonlar Ligi Finali için Münih'e gidecek. Barcelona Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi?

BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

İlk maçta karşılıklı gol düellosunun yaşandığı Inter-Barcelona eşleşmesinde gözler oynanan rövanş maçına çevrildi.

İlk maçta Thuram ve Dumfries'in golleri ile 2-0 deplasmanda öne geçmesine rağmen ilk yarıda Lamine Yamal ve Ferran Torres'in gollerine engel olamayan Inter, ikinci yarıda Dumfries'in attığı golle bir kez daha mücadelede öne geçmesine rağmen golden sadece 2 dakika sonra Raphinha'nın muhteşem şutuna engel olamamıştı.

İnter Barcelona maçı 2-0 İnter üstünlüğü ile devam diyor.

Maç bu sonuçla sona ererse İnter finale yükselecek, Barcelona elenecek.