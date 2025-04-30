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Barcelona Şampiyonlar Ligi Kupası var mı, kaç tane var?

Barcelona Şampiyonlar Ligi Kupası var mı, kaç tane var?
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İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Barcelona kenti, 1899 yılında kurulan bir futbol kulübüdür. Kulübün sloganı 'Més que un club' (bir kulüpten daha fazlası) cümlesidir. Barcelona, 1889'da bir gazete ilanı sonucunda kurulmuştur. Şimdiye kadar 27 kez şampiyonluk yaşayan ve yerel kupayı 32 kez kazanan Barcelona, ilk lig şampiyonluğunu ligin ilk yılı olan 1928-29 sezonunda kazandı. Peki, Barcelona Şampiyonlar Ligi Kupası var mı, kaç tane var?

Futbol Club Barcelona, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki Barselona kentinde bulunan bir futbol kulübüdür. 1899 yılında, Joan Gamper önderliğinde, İsviçreli, İngiliz ve İspanyol bir grup tarafından kurulmuştur. Katalonya bölgesini temsil eden kulübün sloganı "Més que un club" (bir kulüpten daha fazlası) cümlesidir. Barça marşı ise Josep Maria Espinàs tarafından bestelenen Cant del Barça'dır. Peki, Barcelona Şampiyonlar Ligi Kupası var mı, kaç tane var?

BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAR MI?

Barcelona 1889'da bir gazete de yayınlanan ilan sonucunda kurulmuştur. 11 oyuncunun ilandaki teklife olumlu yanıt vermesi ile kulüp ortaya çıkmıştır. Şimdiye kadar 27 kez şampiyonluk yaşadılar ve yerel kupayı 32 kez kazandılar. Barcelona ilk lig şampiyonluğunu ligin ilk yılı olan 1928-29 sezonunda 25 puanla kazandı. Kulüp 2015'te beşinci UEFA şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşarak tek bir sezonda ulusal kupa, Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan oluşan "üçlemeyi" tarihte iki kez yapan ilk kulüp oldu

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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