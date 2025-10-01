Haberler

Barcelona PSG hangi kanalda? Barcelona PSG maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Barcelona PSG hangi kanalda? Barcelona PSG maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Barcelona PSG maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Barcelona PSG maçını hangi kanal veriyor? İşte Barcelona PSG maçı yayın bilgisi!

Barcelona PSG maçı hangi kanalda? Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Barcelona PSG maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Barcelona PSG maçını hangi kanal veriyor? İşte Barcelona PSG maçı yayın bilgisi haberimizde...

BARCELONA PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona PSG maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Barcelona PSG maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak canlı izleyebilecekler.

BARCELONA PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona PSG maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

