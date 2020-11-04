Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir

04.11.2020 16:54 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:13

Dünya devi Barcelona, finansal krizle boğuşuyor. Futbolcuların, maaşlarında indirime gitmemesi halinde Katalan kulübünde iflas sesleri yükselecek.

İspanya medyası Barcelona'nın içinde bulunduğu finansal krizi yazdı. Haberlere göre; Barcelona yönetimi finansal krizle karşı karşıya. Buna göre yönetim oyuncuların aldıkları paralarda indirime gitmemesi durumunda kulüp iflasla karşı karşıya kalabilir.

Dünyanın en fazla üyesine sahip kulübünde oyuncuların, toplam 171 milyon Sterlin'lik bir indirim yapmaları gerekecek. Haftada 500 bin Sterlin kazanan Lionel Messi ve 294 bin Sterlin kazanan Antoine Griezmann başta olmak üzere, oyuncuların aldıkları parada kesinti yapması bekleniyor. Yönetim bunda anlaşamazsa kulüp iflasla karşı karşıya kalabilecek.

Koronavirüs pandemi öncesi yıllık 940 milyon Sterlin'lik bir gelirin yüzde 60'ını oyunculara ödeyen Barcelona'da pandemi sonrası gelirler 746 milyon Sterlin'e düştü. Oyuncu maaşları ise yüzde 80'e çıktı.

Yönetim oyuncuların alacaklarında indirim yapmamaları durumunda anlaşmalarını daha uzun süreye yaymayı umuyor. Bu kısa sürede kulübü finansal olarak rahatlatacak; ancak uzun sürede de riskleri barındırıyor.

PIQUE ANLAŞMA SAĞLADI

Barcelona'nın halihazırdaki kadrosunda sadece Marc-Andre ter Stegen, Frenkie De Jong, Clement Lenglet ve Gerard Pique alacağı paranın kesilmesi konusunda kulüple anlaştı. Yönetim ise diğer oyuncuların da anlaşmasını umuyor. Buna karşın bazı oyuncular ise isteksiz. Kulüp oyuncularla anlaşamadığı takdirde de İspanya Futbolcular Birliği (AFE) oyuncuların bonservissiz gidebilecekleri uyarısında bulundu.

Barcelona'nın geçici başkanı Carles Tusquets ise başkanlık seçimin sene bitmeden tamamlanmasını istiyor. Tusquets, böylece seçilecek yeni başkanın kulübün finansal durumu için bir an önce gerekli kararları almasını umuyor.

Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir
Haber Yorumları (2)
HA: ederseeeeeeee etsin ona buna neymara vb. 222 milyon euro verirken düşünseymiş
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
AH: 222 milyonu neymara barcelonamı verdi? takip etmiyosanda keşke araştırıp konuşsaydın be kardeş
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Adem Ljajic Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barcelona, oyuncuların indirime gitmemesi halinde iflas edebilir - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 17:32:07. #1.15#
title