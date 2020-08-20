Barcelona'nın Yeni Teknik Direktörü Ronald Koeman Barcelona, takımın teknik direktörlüğüne 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı Ronald Koeman'ı getirdi. 1989 ve 1995 yılları arasında altı yıl Barcelona forması giyen Koeman, teknik direktör olarak takıma geri döndü.

Barcelona, takımın teknik direktörlüğüne 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı Ronald Koeman'ı getirdi. 1989 ve 1995 yılları arasında altı yıl Barcelona forması giyen Koeman, teknik direktör olarak takıma geri döndü. Kaynak: Dugout