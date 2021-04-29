Barcelona'nın toplantıya çağırdığı Messi, "Kalmak istemiyorum" çıkışını yaptı ve Yönetim bunun üzerine, "Yanına Haaland'ı getirelim" dedi

Barcelona, Lionel Messi'yi geleceğini tartışmak için olağanüstü toplantıya çağırdı. Katalan devi, Messi'ye ne istediğini sordu. Lionel Messi, "Barcelona'da artık devam etmek istemiyorum, rekabetçi bir takım değiliz. Rekabetçi takım oluşturduğunuzu görmek istiyorum" dedi. Barcelona yönetimi de bunun üzerine "Haaland'ı kadroya katalım" sözleriyle ikna etmeye çalıştı, ama Messi net bir karara varmak için bekleyeceğini ifade etti.

Lionel Messi'nin Barcelona'da kalması için tek şart var; o da Erling Haaland. Katalan devinin yönetimi, Arjantinli süper starı geleceğini tartışmak için olağanüstü toplantıya çağırdı. Barcelona yönetimi, Messi'ye kulüp tarihinin en önemli efsanesi olduğunu ve asla takımdan ayrılmaması gerektiğini söyledi. Ama Arjantinli futbolcunun ilk tutumu ortamın havasını bozdu.

"REKABETÇİ DEĞİLİZ"

Messi, "Artık devam etmek istemiyorum. Rekabetçi bir takım değiliz. Rekabetçi takım oluşturduğunuzu görmek istiyorum" dedi. Barcelona kulübüne yakın TVE'nin aktardığı haberde, yönetim bu tavrın üzerine Erling Haaland'ı transfer edip, Messi'nin kalmasını sağlama kararı aldı. Önümüzdeki günlerde Messi'nin durumu netleşecek.