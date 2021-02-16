Barcelona'nın istediği Lautaro Martinez, Inter'le sözleşmesini uzatıyor
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Barcelona'nın istediği Lautaro Martinez, Inter'le sözleşmesini uzatıyor

16.02.2021 22:28 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:49

Geçtiğimiz sezon Barcelona'ya transferi ucundan dönen Arjantinli forvet Lautaro Martinez'in, Inter'le olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatacağı öğrenildi.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter'in golcü oyuncusu Lautaro Martinez için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınının haberine göre; Inter, Martinez'in başka bir takıma transfer olma riskine karşın oyuncunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçiyor.

Milano ekibi, Arjantinli yıldızın mevcut sözleşmesini 1 yıl daha uzatarak, yıllık alacağı ücreti 2,5 milyondan 4,5 milyon euroya çıkartacak.

32 MAÇTA 20 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Inter formasıyla 32 resmi maçta görev yapan Lautaro, 13 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Barcelona'nın istediği Lautaro Martinez, Inter'le sözleşmesini uzatıyor
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