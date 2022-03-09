Barcelona'nın hocası Xavi'den Kerem Aktürkoğlu itirafı: Beni şaşırttı

Barcelona ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın saat 23.00'de Camp Nou'da karşılaşacak. Mücadele öncesinde İspanyol devinin hocası Xavi Hernandez açıklamalarda bulundu.

Xavi Hernandez'in açıklamaları şöyle:

"KAZANMADAN TÜRKİYE'YE GİTMEK BİZİM İÇİN ZOR OLUR"

"Çok heyecanlıyız. Coşku ve heyecan yaratan bir UEFA Avrupa Ligi turnuvası yaşıyoruz. Napoli öncesi çok iyi hislerimiz vardı. Form durumumuz çok iyi ve düşürmek istemiyoruz. İyi oynayarak şansımız devam ettirmeli ve Galatasaray maçını kazanmalıyız. Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Bize bir şeyler veren bu oyun modelinde de ısrar etmeliyiz. Burada kazanmadan Türkiye'ye gitmek bizim için çok zor olur.

"DOĞAL BİR LİDER VE HARİKA BİR EKİBİ VAR"

Başkan Joan Laporta ile iyi bir ilişkim var. O iki yüzlü biri değil. Doğal bir lider ve harika bir ekibi var. Mateo ve Jordi ile birlikte iyi anlaşıyoruz. Laporta yüz yüze konuşması ve direkt olmayı sever. Birlikte olmaktan keyif alıyorum.

"YARIN BİZİ ZORLAYACAKLAR"

Domenec Torrent benim yakın dostum. 5 ay önce Katar'a geldi ve orada görüştük. Al Sadd idmanlarını izledim. Çok tecrübeli, harika ve benimle benzer futbol modelini kullanan bir teknik adam. Yarın bizi zorlayacaktır.

"DOME'NİN KALİTESİ VE YETENEĞİ VAR"

Türkiye Ligi onun için farklı ve değişik bir tecrübe.Bence Türkiye'de çok başarılı olacak. Dome'nin bu kalitesi, yeteneği var. Galatasaray'ın ligdeki yeri, kalitesiyle eşit değil. Bence Galatasaray kısa süre içerisinde ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak ve bu durumdan kurtulacak.

"ROTASYONA GİDECEĞİZ"

Galatasaray maçında rotasyon yapacağım. Çünkü yorgun oyuncularım var. Çok oynadılar ve iyi durumda değiller. Orta sahada ve hücumda değişik oyuncular kullanacağız. Daha diri oyuncular antrenmanlarda daha iyi bir görüntü sergilediler.

"LEO VE NEYMAR BENİM ARKADAŞLARIM"

Bernabeu, Messi'nin bahçesi mi değil mi bilmiyorum. Leo, Bernabeu'da harikalar yarattı ama bunu sadece Bernabeu'da değil birçok yerde yaptı. Muhteşem bir maç olacak ve dostumun kazanmasını isterim. Leo ve Neymar benim arkadaşlarım. Onlar için en iyisini diliyorum.

"DOME'NİN ADIM ADIM KENDİ MODELİNİ İNŞA ETTİĞİNİ GÖRDÜM"

Galatasaray, çok kompakt bir takım. Dome'nin adım adım kendi modelini inşa ettiğini gördüm. Bireysel olarak beni şaşırtan yetenekte oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi...

"İYİ BİR FORM DURUMUNDAYIZ"

Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz. Birçok konuda mutlu ve memnunum. Koeman, bizimkinden daha farklı bir modelde futbol oynatıyordu. O modeli değiştirmek kolay olmadı. Zamana ihtiyacımız vardı ve zaman içinde çok geliştik. İyi bir form durumundayız, iyi bir noktadayız ama daha başardığımız hiçbir şey yok. Hedeflerimiz devam ediyor ve bu hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz.

"GALATASARAY'DA ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Inaki Pena çok cesur bir karar aldı. Burada Ter Stegen ve Neto ile rekabet halindeydi. Galatasaray'a gitti ancak onu her maç izliyoruz. Galatasaray'da çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Pena ile ilgili düşüncemiz, Barcelona'ya çok daha iyi halde dönmesi ve ardından onunla yola devam etmek."

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