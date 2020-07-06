Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague, Fenerbahçe iddiasının yer aldığı paylaşımı beğendi Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Moussa Wague, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bir harekete imza attı. Wague, kendisinin sarı-lacivertlilerle anıldığı bir transfer iddiası paylaşımını beğendi.

Fenerbahçe'nin FC Barcelona'nın genç oyuncuları Jean-Clair Todibo ve Moussa Wague'a ilgisi bilinirken Wague için sosyal medyada heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

21 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe'nin kiralama konusunda Barcelona ile görüşmelerin olumlu olduğuna dair bir haberi beğendi. Bu gelişme kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

HEDEF KİRALAMA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iyi ilişkileri olan Barcelona'dan genç stoper Todibo ve genç sağ bek Wague transferlerini ısrarla bitirmek istiyor. İspanya'da Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo'nun haberine göre Başkan Koç, gelecek sezon da A Takım'da forma şansı bulmaları zor olan iki ismi, uygun bir rakamla 1'er yıllığına kiralamaya çalışacak. Gazete, bu transferlerin olumlu sonuçlanacağını iddia ediyor.

BARCELONA'YA GERİ DÖNDÜLER

Todibo bu sezon Ocak ayından itibaren Schalke'de kiralık olarak forma giydi. İyi bir performans sergilemesine rağmen, Alman kulübü Fransız stoperin 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istemedi ve Katalan ekibine geri döndü.

Wague de Nice'de kiralık olarak forma giydi ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç sağ bekin 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu vardı.

Ancak Fransız kulübü koronavirüs nedeniyle ligler iptal edilince maddi anlamda zorluk yaşamamak adına büyük bütçeli bir transfere onay vermedi. Genç oyuncu da bu gelişme üzerine Barcelona'ya geri döndü.