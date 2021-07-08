Barcelona, Messi'ye lisans çıkartamama tehlikesiyle karşı karşıya

Barcelona'da Messi krizi büyüyor. La Liga Başkanı Javier Tabas, Katalan devinin Messi'ye lisans çıkarmak için elden oyuncu çıkarması gerektiğini belirtti. Tebas yaptığı açıklamada, "Messi lige Barcelona ile başlayacak mı, bilmiyorum. Finansal Fair Play limitlerine uymak zorundalar. Ayrılık olmazsa, Messi'ye lisans çıkaramazlar" ifadelerini kullandı.