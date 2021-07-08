Barcelona, Messi'ye lisans çıkartamama tehlikesiyle karşı karşıya
Barcelona'da Messi krizi büyüyor. La Liga Başkanı Javier Tabas, Katalan devinin Messi'ye lisans çıkarmak için elden oyuncu çıkarması gerektiğini belirtti. Tebas yaptığı açıklamada, "Messi lige Barcelona ile başlayacak mı, bilmiyorum. Finansal Fair Play limitlerine uymak zorundalar. Ayrılık olmazsa, Messi'ye lisans çıkaramazlar" ifadelerini kullandı.
Barcelona, Lionel Messi'ye lisans çıkaramama tehlikesiyle karşı karşıya. Ekonomik olarak zor günlerden geçen Katalan devi elindeki futbolculardan bir kısmıyla yolları ayıramazsa Messi'yi kaybedecek.
"MESSI'YE LİSANS ÇIKARAMAZLAR"
La Liga Başkanı Tebas, "Messi lige Barcelona ile başlayacak mı, bilmiyorum. Financial Fair Play limitlerine uymak zorundalar. Ayrılık olmazsa, Messi'ye lisans çıkaramazlar" dedi. Copa America'da Arjantin ile finalde Brezilya'ya karşı kupa mücadelesi verecek olan Messi'nin şu anda herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyor.