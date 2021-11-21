Barcelona Kadrosu Espanyol Maçına Hazırlanıyor
Milli aranın ardından tamamlanan Barcelona kadrosu Espanyol maçının hazırlıklarına Xavi Hernandez yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.
Milli aranın ardından tamamlanan Barcelona kadrosu Espanyol maçının hazırlıklarına Xavi Hernandez yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
Dugout - Spor Haberleri
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