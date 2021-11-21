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Barcelona Kadrosu Espanyol Maçına Hazırlanıyor

Dugout - Haberler | Spor

Milli aranın ardından tamamlanan Barcelona kadrosu Espanyol maçının hazırlıklarına Xavi Hernandez yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

Milli aranın ardından tamamlanan Barcelona kadrosu Espanyol maçının hazırlıklarına Xavi Hernandez yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

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