Barcelona Getafe CANLI İZLE şifresiz! La Liga Barcelona Getafe maçı ne zaman?

Barcelona – Getafe mücadelesi, 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve Türkiye'de S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Aşağıdaki tabloda karşılaşmayı izleyebileceğiniz kanal ve platform bilgilerini bulabilirsiniz.

BARCELONA – GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da Barcelona ile Getafe'nin karşı karşıya geleceği mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler maçı belirtilen platformlar üzerinden takip edebilecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden erişilebilen şifreli yayın ile izlenebiliyor. Futbolseverler ayrıca platformun mobil ve web uygulamaları aracılığıyla da canlı yayın imkanına sahip.

S SPORT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı, farklı yayın platformlarında erişime açık:

• Kablo TV: 240. kanal

• Tivibu: 73. kanal

• Turkcell TV+: 77. kanal

• Vodafone TV: 11. kanal

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli olarak yayın yapılmaktadır.

BARCELONA – GETAFE MAÇI HANGİ GÜN?

Karşılaşma, 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak.

BARCELONA – GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, 22:00'de başlayacak.

BARCELONA – GETAFE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya La Liga'daki bu önemli karşılaşma, Barcelona'nın efsanevi stadı Camp Nou'da oynanacak.