Barcelona Getafe CANLI İZLE şifresiz! La Liga Barcelona Getafe maçı ne zaman?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor; Barcelona, sahasında Getafe'yi ağırlıyor. Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı canlı takip etmek için yayın detaylarını araştırıyor. Maçın hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz olup olmadığı merak konusu.
Barcelona – Getafe mücadelesi, 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve Türkiye'de S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Aşağıdaki tabloda karşılaşmayı izleyebileceğiniz kanal ve platform bilgilerini bulabilirsiniz.
BARCELONA – GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
İspanya La Liga'da Barcelona ile Getafe'nin karşı karşıya geleceği mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler maçı belirtilen platformlar üzerinden takip edebilecek.
S SPORT PLUS CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden erişilebilen şifreli yayın ile izlenebiliyor. Futbolseverler ayrıca platformun mobil ve web uygulamaları aracılığıyla da canlı yayın imkanına sahip.
S SPORT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
S Sport kanalı, farklı yayın platformlarında erişime açık:
• Kablo TV: 240. kanal
• Tivibu: 73. kanal
• Turkcell TV+: 77. kanal
• Vodafone TV: 11. kanal
Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli olarak yayın yapılmaktadır.
BARCELONA – GETAFE MAÇI HANGİ GÜN?
Karşılaşma, 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak.
BARCELONA – GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele, 22:00'de başlayacak.
BARCELONA – GETAFE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İspanya La Liga'daki bu önemli karşılaşma, Barcelona'nın efsanevi stadı Camp Nou'da oynanacak.