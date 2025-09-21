Haberler

Barcelona Getafe CANLI İZLE şifresiz! La Liga Barcelona Getafe maçı ne zaman?

Barcelona Getafe CANLI İZLE şifresiz! La Liga Barcelona Getafe maçı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor; Barcelona, sahasında Getafe'yi ağırlıyor. Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı canlı takip etmek için yayın detaylarını araştırıyor. Maçın hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz olup olmadığı merak konusu.

Barcelona – Getafe mücadelesi, 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve Türkiye'de S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Aşağıdaki tabloda karşılaşmayı izleyebileceğiniz kanal ve platform bilgilerini bulabilirsiniz.

BARCELONA – GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da Barcelona ile Getafe'nin karşı karşıya geleceği mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler maçı belirtilen platformlar üzerinden takip edebilecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden erişilebilen şifreli yayın ile izlenebiliyor. Futbolseverler ayrıca platformun mobil ve web uygulamaları aracılığıyla da canlı yayın imkanına sahip.

S SPORT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı, farklı yayın platformlarında erişime açık:

• Kablo TV: 240. kanal

• Tivibu: 73. kanal

• Turkcell TV+: 77. kanal

• Vodafone TV: 11. kanal

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli olarak yayın yapılmaktadır.

BARCELONA – GETAFE MAÇI HANGİ GÜN?

Karşılaşma, 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak.

BARCELONA – GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, 22:00'de başlayacak.

BARCELONA – GETAFE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya La Liga'daki bu önemli karşılaşma, Barcelona'nın efsanevi stadı Camp Nou'da oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Fenerbahçe kongresinde oy kullanma işlemi tamamlandı! İlk sonuçlar geldi...

Son sandıklar açılıyor! Fark çok az, işte anlık sonuçlar...
Sandıklar açılmadan hemen önce Sadettin Saran'dan flaş hamle

Sonuç belli olmadan önce Saran'dan flaş hamle
Sadettin Saran cephesinden Ali Koç'u çıldırtan beste

Saran cephesinden Ali Koç'u çıldırtan beste
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu! Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu

Bütün ülke onu konuşuyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.