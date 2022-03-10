Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barca - GS maçı hangi kanalda olacak, maçın hakemi kim? - Haberler

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Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barca - GS maçı hangi kanalda olacak, maçın hakemi kim?

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Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barca - GS maçı hangi kanalda olacak, maçın hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi son 16 maçları bugün başlıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Barcelona - Galatasaray maçı oldu. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Barcelona - Galatasaray maçı hangi kanalda? Exxen'de mi olacak? Barca - GS maçı hangi kanalda olacak, maçın hakemi kim? Barcelona - Galatasaray ilk 11'de kimler var? İşte detaylar...

Avrupa Ligi son 16 maçları başladı. Heyecanla beklenen maçlardan birisi de Barcelona - Galatasaraymaçı oldu. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barca - GS maçı hangi kanalda olacak, maçın hakemi kim? Barcelona - Galatasaray maçı bugün mü? Barcelona - Galatasaray maçının rövanşı ne zaman? Barcelona - Galatasaray maçı nerede oynanacak?

Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.

Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.

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