Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti Bayern'e 8-2 mağlup olmasının ardından yeni teknik direktörü Ronald Koeman'ın ekibini belirleyen Barcelona, İsveçli eski oyuncusu Henrik Larsson'u Hollandalı çalıştırıcının yardımcılığına getirdi. 48 yaşındaki antrenör, 2022'ye kadar Katalan ekibinde görev alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'ten 8 gol yiyerek tarihi bir yenilgi tadan Barcelona'da teknik ekip de netleşiyor.

Hollandalı çalıştırıcı Ronald Koeman'ı takımın başına getiren Katalan ekibi, takımın eski oyuncularından olan İsveçli efsane golcü Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti. Deneyimli isim, 2022'ye kadar Koeman'ın asistanlığını yapacak.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada "Barcelona, yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın yardımcılığına Henrik Larsson ve Alfred Schreuder'i getirmiştir. Sözleşmelerin bitim tarihi 30 Haziran 2022'dir" ifadelerine yer verdi.

22 GOLÜ VAR

Futbolculuk döneminde Högaborgs, Helsingborgs, Feyenoord, Celtic, Manchester United ve Raa takımlarında da oynayan 48 yaşındaki eski forvet, Camp Nou'da 2 sezonda 62 maça çıkıp 22 gol ve 6 asist kaydetmişti.

Larsson, 2-1 kazanılan 2006 Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'e karşı sonradan oyuna girip 2 asist yapmasıyla hatırlanıyor.

ANTRENÖR OLARAK İLK KEZ YURT DIŞINDA

Antrenörlük kariyerinde ise ilk kez yurt dışına çıkan Larsson, ülkesi İsveç'te Landskrona, Högaborgs, Falkenbergs, Helsinborgs ve Angelholms'ta görev aldı.