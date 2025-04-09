Barcelona Dortmund maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Barcelona Dortmund golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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BARCELONA DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ?
Barcelona Dortmund maçı 1-0'lık Barcelona üstünlüğüyle devam ediyor.
BARCELONA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE
Barcelona Dortmund maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Barcelona Dortmund maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
BARCELONA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona Dortmund maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.
BARCELONA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Barcelona Dortmund maçı Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.