Barcelona'da yönetim, Xavi'ye ilk şokunu yaşattı! Komik transfer bütçesi gündeme oturdu

Yanlış hoca seçimi, kötü transfer politikası ve Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasıyla Barcelona taraftarlarını yıkan başkan Joan Laporta, Xavi'ye ara transfer döneminde 10 milyon euroluk bütçe ayırmasıyla yine gündeme oturdu.

KOEMAN'A 12 MİLYON EUROLUK BONSERVİS

NTV Spor'da yer alan habere göre; Koeman'a ödenen 12 milyon euroluk bedelden sonra Barça, Xavi için de Al-Sadd'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyince transfer bütçesi azaldı. ESPN'de yer alan habere göre Barcelona kış transfer döneminde 10 milyon eurodan daha az bütçe ayırabilecek.

DANI ALVES GERİ DÖNÜYOR

Teknik direktörlük koltuğuna Xavi'yi atayan Barcelona, eski yıldızı Dani Alves'i yeniden transfer etmek için bir araya gelecek. Dani Alves, Ocak transfer döneminde Barcelona'ya dönüş yapabilir. UOL Esporte'ye göre, tecrübeli sağ bek, kulübe dönüşünü görüşmek için bu hafta Katalan kulübün yönetimiyle bir araya gelecek. Barça, eski yıldızını kadroya katarak Sergino Dest ve Sergi Roberto ile birlikte sağ bek pozisyonunda alternatif yaratmayı düşünüyor. Sao Paulo ile sözleşmesini sonlandıran Brezilyalı yıldız, Eylül ayından bu yana serbest oyuncu konumunda.

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