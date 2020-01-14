Barcelona'da Quique Setien dönemi

14.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:48

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Ernesto Valverde'den boşalan teknik direktörlük görevine Quique Setien'in getirildiğini açıkladı.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli İspanyol teknik adam ile 30 Haziran 2022 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. Katalan ekibi, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 kaybettiği maçın ardından Ernesto Valverde ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Kaynak: DHA