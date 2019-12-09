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Mourinho'ya Merih çalımı! Arda'nın izinden gidecek

Son olarak Jose Mourinho'nun Tottenham'a transfer etmek istediği Merih Demiral için bu kez Barcelona devreye girdi.

09.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:46
Mourinho'ya Merih çalımı! Arda'nın izinden gidecek

ekiplerinden Juventus, orta sahada daha yaratıcı bir kadro kurmak adına, forması giyen 'i transfer etmek istiyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Ivan Rakitic'i Ocak ayında kadrosuna katmak için teklifte bulunan İtalyan devi, ile Rugani ikilisinden birini Katalan temsilcisine önerdi.

PIQUE'NİN YERİNE MERİH DEMİRAL

Gerard Pique'nin ilerleyen yaşı sebebiyle genç ve uzun süre forma giyebilecek bir savunmacıya sıcak bakan Barcelona'nın, söz konusu teklifi kabul edebileceği iddia edildi.

Öte yandan aynı haberde, Barcelona'nın Federico Bernardeschi ile de ilgilendiği ve Ocak ayında iki takım arasında mutlak bir alışveriş gerçekleşeceği ifade edildi.

Merih Demiral ile Tottenham ve Barcelona'nın yanı sıra, Manchester United ve Arsenal'in ilgilendiği iddia edilmişti.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Mourinho'ya Merih çalımı! Arda'nın izinden gidecek
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