Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
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Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

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Barcelona'nın Rapid Wien'den kadrosuna kiralık olarak kattığı Türk futbolcu Yusuf Demir, performansıyla göz dolduruyor. Katalan devinin Stuttgart ile oynadığı hazırlık maçında gol atan genç yıldız büyük alkış aldı. Barcelona'nın sosyal medya hesabından paylaştığı gole beğeni yağdı.

Rapid Wien formasıyla gösterdiği başarılı performansının ardından Barcelona'ya kiralanan Yusuf Demir, Stuttgart'la oynanan hazırlık maçında attığı golle tüm dikkatleri üzerine çekti.

KARŞILAŞMAYA İLK 11'DE BAŞLADI

18 yaşındaki Türk futbolcu, Katalan devinin Stuttgart'la oynadığı hazırlık maçında karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Oyunda kaldığı süre boyunca performansıyla göz dolduran Yusuf, attığı golle bbu performansını taçlandırdı. Barcelona resmi sosyal medya hesabı, genç yıldızın golünü sosyal medya hesabından da paylaştı.

Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
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