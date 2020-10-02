Barcelona, Celta deplasmanında kazandı
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Barcelona, Celta deplasmanında kazandı

02.10.2020 00:31 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:34
Barcelona, Celta deplasmanında kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu 3-0 yendi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona, deplasmanda Celta Vigo'yu 3-0 yendi.

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Ansu Fati (Dk.11), Lucas Olaza (Dk. 51 kendi kalesine) ve Sergi Roberto (Dk. 90+5) attı.

Barcelona'nın Fransız defans futbolcusu Clement Lengelet 42. dakikada kırmızı kart gördü.

Celta Vigo'da forma giyen Türk futbolculardan Emre Mor ilk 11'de sahaya çıkıp 60. dakikada yerini Nolito'ya bıraktı. Okay Yokuşlu ise yedek bekledi.

Ligde iki maçı eksik olan Barcelona aldığı galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken 5 puanda kalan Celta ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

La Liga'da oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Athletic Bilbao-Cadiz: 0-1, Sevilla-Levante: 1-0.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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