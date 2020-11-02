Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti
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Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti

02.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:40

Sezona Messi kriziyle başlayan ve ilerleyen süreçte başkan Josep Bartomeu'nun istifasıyla kriz yaşamaya devam eden Barcelona, saha için sonuçlarında da aynı kaderi paylaşıyor. Katalan ekibi, 49 yıllık sezona en kötü başlangıç rekorunu bu sezonki performansıyla egale etti.

Barcelona, sezona kabus gibi başladı, kötü gidiş ise devam ediyor. Koronavirüsün ekonomik olarak etkilemesi bir yana, adı takımla özdeşleşen ve futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan Lionel Messi, sezon başı ayrılık kararı aldı. Ancak oyuncunun sözleşme fesih bedelinin yüksek olması Messi'nin bırakıp gitmesine engel oldu. Arjantinli, daha sonra istifa etmek zorunda kalan kulüp başkanı Josep Bartomeu'yu sert sözlerle eleştirerek kaldığını duyurdu.

Bartomeu gitmeden önce kulübü, takımın eski oyuncusu Ronald Koeman'a emanet etti. Koeman ile Messi arasında sezon başında kadro gerginliği yaşadı. Hollandalı çalıştırıcının kulüpte kimseye ayrıcalık tanımayacağını açıkladığı için Messi'nin ayrılık kararı aldığı haberleri basına yansıdı. Messi ise, teknik direktörüyle karşı karşıya gelmemeye özen göstererek sezona başladı.

49 YILLIK REKORU EGALE ETTİ

Ancak Barcelona için işler ligde de iyi gitmedi. Katalan ekibi 1971'den bu yana en kötü başlangıç rekorunu egale etti. Barcelona, geride kalan 6 haftada 2 galibiyet (Villarreal ve Celta), 2 beraberlik (Sevilla ve Alaves) ile 2 mağlubiyetlik (Getafe ve Real Madrid) bir performans elde etti. 800 milyon euroluk bir kadroya rağmen, Barcelona beklentilerin uzağında kaldı.

Barcelona'nın eski yıldızlarından Koeman, Ansu Fati ve Pedri gibi genç oyuncuları takıma monte etmesine rağmen, saha sonuçlarının her şeye mal olacağını biliyor. Zira, vatandaşı Louis van Gaal, 2002-2003'te takımın başına 2. gelişinde 1971'den sonraki en kötü başlangıca imza atmıştı. Barcelona o sezon 6 haftada 8 puan toplayabilmişti. Hollandalı teknik adam sezonun ortasında da kovulmuştu.

(NTV Spor)

Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti
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