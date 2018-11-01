Barajın Suyu Çekilince Eski Demiryolu Güzergahı Ortaya Çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi düşünce Türkiye'yi Suriye'ye bağladığı ve Hicaz Demiryolu'na bağlandığı belirtilen demiryolu güzergahı ortaya çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ve Hatay'ın Amik ovalarındaki tarım arazilerinin sulanması amacıyla 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı dolayısıyla İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa-Meydanekbez demiryolu hattının 20 kilometrelik kısmı, sular altında kalmıştı.

Suların çekilmesiyle Suriye sınırına doğru uzayıp giden demiryolunun menfezleriyle rayların altına serilen taşlar rahatlıkla görünür hale geldi.

Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajın yapılmasıyla rayların şu anki yerine taşındığını söyledi. Kendisinin 48 yaşında olduğunu belirten Güneş, dedelerinin bu yolda gidip geldiklerini, torunları olarak kendilerinin de yıllar sonra ilk kez sular çekilince eski demiryolu güzergahını yakından gördüğünü kaydetti.