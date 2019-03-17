Banvit 30.5 Milyon TL'lik Cezayı Yargıya Taşıyacak

Merkezi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan beyaz et devi Banvit, Rekabet Kurumu tarafından kesilen 30 milyon 518 bin TL'lik cezayı yargıya taşıyacağını açıkladı.

Merkezi Bandırma'da bulunan ve 2017 yılında Brezilyalı BRF firmasına satılan Banvit, Türkiye'de tavuk eti üretimi ile ilgili rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Rekabet Kurumu tarafından 30 milyon 518 bin 617 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Konu ile ilgili kararın açıklanması ardından Banvit'ten Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ ANONIM ŞIRKETI ("Banvit" veya "Şirket"), Rekabet Kurumu ("RK") tarafından Türkiye'de tavuk eti üretimi ile ilgili rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla şirket hakkında bir soruşturma ("Soruşturma") başlatıldığına, bu soruşturma kapsamında RK tarafından 14 Mart 2019 günü kısa kararın açıklandığına ve Banvit'e toplam 30.518.617,48 TL tutarında idari para cezası verildiğine dair hissedarlarını ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu özel durum açıklamasını yapmıştır. Gerekçeli kararın 2019 yılı içinde açıklanması beklenmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, Banvit (bu karar için yargı yolu açık olmakla birlikte) idari para cezasını süresi içinde ödeyecek olması sebebiyle, 2019 yılının ilk çeyreği için söz konusu tutarı kayıtlarına gider olarak yansıtacaktır. Ödemenin, gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde yapılması durumunda yüzde 25 indirim uygulanacak ve indirimden sonraki tutar gider olarak kaydedilecektir. Soruşturmaya konu olan dönemin büyük kısmının, Banvit'in BRF tarafından satın alınmasından önce olduğu dikkate alınmalıdır. Banvit bu karara ilişkin yasal haklarını kullanacak ve yargı yoluna başvuracaktır. Ayrıca, bu açıklamada anılan soruşturma ile ilgili önemli gelişmeleri hissedarları ve kamuoyu ile uygun ve gerekli şekilde paylaşacaktır" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA