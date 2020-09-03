Bankamatik önünde bulduğu çantayı polis teslim etti
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Bankamatik önünde bulduğu çantayı polis teslim etti

Bankamatik önünde bulduğu çantayı polis teslim etti ADIYAMAN'da, Mehmet Kale bankamatik önünde bulduğu, para, bankamatik kartı ve çek bulunan çantayı polise teslim etti.

Bankamatik önünde bulduğu çantayı polis teslim etti
03.09.2020 02:45 | Son Güncelleme: 03.09.2020 02:49


Bankamatik önünde bulduğu çantayı polis teslim etti
ADIYAMAN'da, Mehmet Kale bankamatik önünde bulduğu, para, bankamatik kartı ve çek bulunan çantayı polise teslim etti.
Olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Bankamatikten para çekmeye gelen Mehmet Kale yerde el çantası buldu. Kale, içinde bir miktar para, kimlik, kredi kartı ve çek bulunan çantayı sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri çantanın sahibi olan Engin Çetin'e ulaştı. Olay yerine gelen Engin Çetin çantasını polis ekiplerinden teslim alarak çantayı bulan Mahmet Kale'ye teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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