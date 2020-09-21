Bankacılıkta yeni dönem başlıyor
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Bankacılıkta yeni dönem başlıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) hazırladığı düzenleme yürürlüğe girdikten sonra uzaktan kimlik tespiti mümkün hale gelecek.

Bankacılıkta yeni dönem başlıyor
21.09.2020 11:09 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:40

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) hazırladığı düzenleme yürürlüğe girdikten sonra uzaktan kimlik tespiti mümkün hale gelecek. Yeni dönemde uzaktan kimlik doğrulamasıyla hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BDDK, bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı" hazırladı.

Buna göre gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Islak imza zorunluluğu kalkacak.

Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek.

Uygulamanın hayata geçmesiyle bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Zamandan, maliyetten ve iş gücünden tasarruf edilmesi imkanı doğacak. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek. Bankalar açısından kağıt ve doküman kullanımının azaltılıp hizmet maliyetinin düşürülmesi sağlanacak. Müşteriler açısından ise esnek, yenilikçi ve açık fikirli müşteri deneyimi fırsatı oluşacak.

Çalışmasının 2021 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor

Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yönteminin, Almanya, İspanya, Fransa ve Estonya'da etkili bir şekilde kullanıldığı biliniyor. Türkiye'de ise BDDK tarafından yürütülen düzenleme çalışmasının 2021 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.

Türkiye'de tamamen dijital olarak uzaktan kimlik tespiti yapılabilmesinin önü 26 Haziran 2020 tarihinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yapılan değişiklik ile açıldı. Söz konusu değişiklik kapsamında, bankalar ve müşterileri arasındaki ilişkilerin, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak gerçekleştirilebilmesi ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan veren yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenebilmesinin önü açıldı.

AA muhabirinin BDDK kaynaklarından edindiği bilgiye göre uçtan uca dijital ortamda gerçekleşecek kimlik tespiti işleminde kullanılabilecek kimlik belgeleri, bunların güvenlik öğeleri ve doğrulanması konusunda çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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