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Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 7,1 milyar lira azalarak 3 trilyon 54 milyar liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
04.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:49

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 7,1 milyar lira azalarak 3 trilyon 54 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 29 Mayıs ile biten haftada 7 milyar 135 milyon 23 bin lira azalarak 3 trilyon 61 milyar 174 milyon 926 bin liradan 3 trilyon 54 milyar 39 milyon 903 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,11 azalışla 1 trilyon 437 milyar 531 milyon 983 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,56 artışla 1 trilyon 501 milyar 124 milyon 663 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 546 milyon dolar artarak 229 milyar 498 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 200 milyar 209 milyon dolar olurken, bunun 120 milyar 910 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 79 milyar 299 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,57 artarak 518 milyar 336 milyon 303 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,34 yükselerek 506 milyar 16 milyon 95 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,29 artışla 140 milyar 319 milyon 905 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 194 milyar 946 milyon 918 bin lirası konut, 4 milyar 834 milyon 45 bin lirası taşıt ve 318 milyar 555 milyon 340 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 29 Mayıs ile biten haftada 24 milyar 63 milyon 120 bin lira artarak 3 trilyon 52 milyar 627 milyon 843 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,11 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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